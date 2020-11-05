عاجل .. حملة ترامب ترفع دعوى قضائية فى نيفادا

وكان المدعى العام لولاية نيفادا الأمريكية هارون فورد، أعلن أمس، استعداد الولاية لرفض أى إجراء قانونى من قبل المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب ضد نتائج الانتخابات.

وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، فى الظهور، فيما اتهم الأخير منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.