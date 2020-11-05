منظمة الصحة العالمية: تعبنا والفيروس التاجي لم يتعب

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يعيش في الوقت الحاضر مرحلة صعبة وحرجة من جائحة الفيروس التاجي.
وتقول ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية بروسيا، في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، "ستكون الأشهر المقبلة صعبة جدا، وستواجه بعض البلدان أوضاعا صعبة للغاية". مشيرة إلى أن معدل الإصابات بـ "كوفيد-19" في تسارع مستمر.
وأضافت، يعتقدون في منظمة الصحة العالمية، أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالوقت الذي يمكن أن يعود العالم فيه إلى حياته السابقة. لأن انتشار الفيروس التاجي مستمر بين السكان، حيث بمجرد تخفيف إجراءات الحجر الصحي والقيود المفروضة، يبدأ عدد المصابين بالازدياد ثانية.
واستنادا إلى هذا، دعت ممثلة المنظمة الناس، إلى الحذر واليقظة ومراعاة قواعد النظافة الشخصية وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات.
وتقول، "لقد تعبنا جميعا من هذا الفيروس والقيود المفروضة، ولكن الفيروس لم يتعب أبدا".
وردا على سؤال فيما إذا كانت تنوي التطعيم بلقاح روسي ضد الفيروس التاجي المستجد، قالت، "بالتأكيد سوف تحصل على اللقاح الذي توصي به منظمة الصحة العالمية".
ووفقا لها، تخطط منظمة الصحة العالمية، لتوزيع حوالي ملياري جرعة في العالم من لقاح واحد أو أكثر يكون مضادا لفيروس كورونا من خلال آلية COVAX حتى نهاية عام 2021 . وهذا يعني أن (البلدان ذات الدخل المرتفع ستشتري اللقاح لدعم البلدان الفقيرة).
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