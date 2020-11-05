إعلان مهم الليلة.. حملة ترامب ترفع دعوى قضائية في نيفادا

قامت حملة الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الخميس، برفع دعوى قضائية في نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مختلفة، في نبأ عاجل لها، أعلنت حملة ترامب إنها ستصدر إعلانا مهما من لاس فيجاس مساء اليوم.

وقبل قليل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، متقدم في ولاية نيفادا بينما يتقدم ترامب في جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

وقبل قليل، أعلن مركز إديسون للأبحاث أن ترامب حصل على 49.6%من أصوات جورجيا مقابل 49.1 لبايدن، وذلك بعد فرز 95% من الأصوات.

وفي وقت سابق، قال مستشار للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنهم يعتقدون أنهم سيستعيدون الأصوات الكافية لتحقيق الفوز بولاية أريزونا. وأقر مستشار ترامب بأنه "لا مجال للخطأ" بالنسبة لترامب خاصة مع تأرجح ولاية جورجيا، موضحا أن الفوز بأريزونا أمر لا مفر له بالنسبة لترامب.

وأشار مستشار ترامب إلى أن الهاجس الأكبر لدى حملته الآن هو ولاية جورجيا - 16 صوتا في المجمع الانتخابي - مؤكدا أنها صفقة كبيرة بالنسبة لهم.

وطالب البيت الأبيض بمراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات، والتي تشهد منافسة نارية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وقال البيت الأبيض في بيان: "نريد أن يكون لدينا أشخاص قادرون على مراقبة فرز الأصوات بفيلادلفيا وحتى الآن لم يسمح لنا بذلك".

أدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي"، حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.