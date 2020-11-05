ترامب متقدم.. عد الأصوات يقترب من نهايته في ولاية جورجيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، الخميس، بأن فرز الأصوات في ولاية جورجيا اقترب من نهايته، مع تقدم الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأشارت وسائل الإعلام المختلفة إلى تقدم بايدن في ولاية نيفادا، بينما يتقدم ترامب في جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

وقبل قليل، أعلن مركز إديسون للأبحاث أن ترامب حصل على 49.6% من أصوات جورجيا مقابل 49.1 لبايدن، وذلك بعد فرز 95% من الأصوات.



كما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تقارب الفارق بين بايدن وترامب في أريزونا إلى نحو 68 ألف صوت.

وفي وقت سابق، قال مستشار للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنهم يعتقدون أنهم سيستعيدون الأصوات الكافية لتحقيق الفوز بولاية أريزونا.



وأقر مستشار ترامب بأنه "لا مجال للخطأ" بالنسبة لترامب خاصة مع تأرجح ولاية جورجيا، موضحا أن الفوز بأريزونا أمر لا مفر له بالنسبة لترامب.

وأشار مستشار ترامب إلى أن الهاجس الأكبر لدى حملته الآن هو ولاية جورجيا - 16 صوتا في المجمع الانتخابي - مؤكدا أنها صفقة كبيرة بالنسبة لهم.

وطالب البيت الأبيض بمراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات والتي تشهد منافسة نارية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.



وقال البيت الأبيض في بيان له: "نريد أن يكون لدينا أشخاص قادرون على مراقبة فرز الأصوات بفيلادلفيا وحتى الآن لم يسمح لنا بذلك".

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي"، حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.