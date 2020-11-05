مفاجأة.. الإعلان عن الفائز بالانتخابات الأمريكية بهذا التاريخ

لا يزال فرز الأصوات جاريًا ، لكن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أعلن أنه سيذهب إلى المحكمة العليا بتهمة تزوير الانتخابات وذلك حال فوز خصمه جون بايدن وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية".

وتساءلت "معاريف" اليوم الخميس عن ما ستفعل المحكمة العليا الامريكية لمساندة ترامب وما هي الخطوات التالية في تلك العملية وكم سيستغرق من الوقت لإعلان من الفائز؟ وكانت المفاجأة أن التاريخ سيكون فى شهر يناير من العام 2021.

وقالت الصحيفة العبرية إن فرز الأصوات سيستمر في بعض الولايات الأمريكية اليوم الخميس ويبدو أن جو بايدن في طريقه للفوز بالانتخابات ودخول البيت الأبيض.

وتابعت أن ترامب اتهم بتزوير بايدن للانتخابات الأمريكية ودعا إلى وقف الفرز في ولاية بنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا وميتشيجان ، وهدد باللجوء بالمحكمة العليا.

وأفادت "معاريف" أن التصويت انتهى في صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أكثر من 24 ساعة ، ولكن في بعض الولايات يستمر عدّ الأصوات عن بعد ، كما هو الحال في ولاية بنسلفانيا.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم تقديم التماسات من ترامب ضد نتائج الانتخابات، فسيتعين على المحكمة العليا أن تدخل الصورة وتقرر من سيكون رئيسًا لإحدى أقوى الدول في العالم.

وأكدت أن المحطة الأولى لـ ترامب ستكون المحكمة في كل ولاية حيث سيتم تلقي الالتماس ضد النتيجة المحلية الخاصة بكل ولاية وسيتمكن القضاة من إصدار أمر بإعادة التصويت في تلك الولاية ولا يمكن إبطال مثل هذا القرار إلا بقرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وأردفت الصحيفة أن هناك ولايات سيتم فيها إعادة فرز الاصوات بموجب القانون المحلي لكل ولاية، إذا كان الاختلاف بين المرشحين قريبًا بدرجة كافية ، وعلى سبيل المثال كما حدث في ولاية فلوريدا في عام 2000 عندما ترشح جورج دبليو بوش وآل جور للرئاسة.

وأشارت "معاريف" إلى أن هناك عددا من المواعيد النهائية الفيدرالية والدستورية لإعلان الفائز الرسمي بالانتخابات وستكون المرحلة الأولى ، أمام كل ولاية ثلاثة أسابيع منذ بدء الانتخابات التي جرت فى الثالث من نوفمبر ، وللانتهاء من فرز الأصوات وتحديد الفائز في الانتخابات سيكون ذلك بتاريخ 8 ديسمبر وإذا لم تكن ولاية معينة قد قررت بعد في ذلك التاريخ الذي سيصوت عليه الناخبون لمنصب الرئاسة ، فقد يقرر الكونجرس عدم احتساب ناخبي تلك الولاية في العد النهائي.

وأوضحت "معاريف" أنه في 14 ديسمبر سيجتمع الناخبون في كل ولاية للتصويت رسميًا للمرشح الذي اختاروه وستستمر هذه المرحلة حتى السادس من يناير، وفي حالة عدم حصول أي مرشح في ذلك التاريخ على أغلبية كافية للفوز ، يجوز للكونجرس تحديد النتيجة فيما يعرف باسم "الانتخابات المشروطة".

وأضافت الصحيفة أنه فى ذلك الوقت سينتخب مجلس النواب الرئيس ، وسينتخب مجلس الشيوخ نائبًا للرئيس .

واختتمت الصحيفة أن آخر موعد لمعرفة الرئيس المنتخب سيكون 20 يناير وذلك بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا هو التاريخ الذي سيؤدي فيه الرئيس الجديد اليمين الدستورية.