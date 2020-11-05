كيف اسجل في تداول الراجحي | عالمك الحقيقي للاستثمار

يبحث العديد من المستثمرين على طريقة كيف اسجل في تداول الراجحي ، فالراجحي مالية من أهم المنصات التي تهتم بعالم التداول الإلكتروني، حيث توفر العديد من الخدمات لعملاء بنك الراجحي، لذلك يحظى المصرف بعدد كبير من المستثمرين، فقد بلغ رأس مال المصرف ما يفوق 25 مليار ريال سعودي، لذلك سنوضح كيفية التسجيل في مالية الراجحي، وتوضيح كيف يتم عملية التداول سواء من خلال المنصة، أو من خلال تطبيق مالية الراجحي.

الراجحي مالية تداول

قبل توضيح كيف اسجل في تداول الراجحي ، يجب علينا أولاً توضيح مفهوم التداول الإلكتروني، وما الفائدة التي تعود عليك كمستثمر من مزاولة تلك الخدمة من بيع وشراء أسهم الشركات، حيث يتم شراء أسهم من شركة ما ثم تتابع سعر السهم، مثل شراء سهم من مصرف الراجحي، ثم تتابع سعر سهم الراجحي، حتى تتمكن من بيعه بسعر أكبر.

فالتداول عملية عملية تجارية إلكترونية تنحصر بين أمرين هما شراء أسهم شركات مهتمة بالتصنيع، وعملية بيع الأسهم عند توافر الفترة التي تكون فيها قيمة السهم عالية بالنسبة لسعر الشراء الخاص به.

كيف اسجل في تداول الراجحي

يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي من مزاولة عمليات التداول طالما يمتلكون حساب جارٍ ببنك الراجحي، وللتسجيل في تداول الراجحي بسهولة قم لاتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع مالية الراجحي.

ثم قم بكتابة البيانات اللازمة لتسجيل الدخول، اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، قم باختيار خدمة “تداول الراجحي” من خلال القائمة المنسدلة، ثم اضغط “دخول”.

بعد الدخول، قم بالتسجيل كمستخدم جديد.

يظهر لك بعد ذلك مربع بيانات، مثل رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال الخاص بك، وكذلك رقم المحفظة الاستثمارية.

يتم استلام رسالة تفعيل لهاتف الخاص، فقم بكتابة كود التفعيل في مربع الأرقام، ثم اضغط “التالي”.

بعد ذلك اختر خدمة التداول الإلكتروني، ثم “التالي”.

يظهر لك مربع الشروط والأحكام، فقم بقراءة الشروط، ثم اضغط “موافق”.

قم بكتابة اسم مستخدم جديد، وكذلك كلمة مرورك، وبريدك الإلكتروني، لاستلام بعض المعلومات الخاصة بالتداول عليه.

حدد نوع التداول الذي تريد الممارسة فيه، سواء كان تداول أفراد أو تداول شركات.

يظهر لك الرسوم التي تتعلق بتلك الخدمة عند استخدامك للمنصة من بنك الراجحي.

في نهاية التسجيل قم باختيار المحفظة الاستثمارية التي سيتم منها خصم قيمة ومبالغ الخاصة بشراء الأسهم من خلال المنصة.

قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي. يظهر لك شروط التقديم على فتح حساب جار بالبنك. اضغط موافق على شروط الاتفاقية. قم بملء مربع البيانات حيث يتم طلب بيانات مثل (الجنسية-رقم الهوية-رقم جوالك الخاص-لقبك-بريدك الإلكتروني-دخلك الشهري-وأكبر مبلغ قد تودعه في الشهر). بعد ذلك قم بكتابة رمز التأكيد الموجود في الصورة. يتم استلام كود تفعيل من خلال رقم جوالك الذي قمت بتسجيله. بعد كتابة كود التفعيل، يتم استلام رسالة بأن طلبك قيد المراجعة.

طريقة فتح حساب بمصرف الراجحي

بعد ذلك سيتم التواصل معك لإبلاغك بقبول طلب التقديم للحصول على حساب ببنك الراجحي، وتحديد الطريقة التي ستستلم بها بطاقة الصراف الآلي، سواء بالبريد، أو التوجه للبنك مباشرة.

وبذلك يكون قد اعطينا الإجابة عن كيف اسجل في تداول الراجحي.

كيف اشتري سهم في الراجحي

بعد التعرف على كيف اسجل في تداول الراجحي ، تأتي الخطوة الهامة،و وهي كيف يمكنني ممارسة التداول، ولذلك يجب عليك أولاً معرفة طريقة شراء الأسهم من خلال المنصة، ولمعرفة ذلك اتبع الآتي:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى منصة مالية الراجحي. يتم تفعيل خدمة “أسعار محددة” وذلك قبل الضغط على تسجيل. بعد الدخول، قم باختيار خدمة “تداول”، من أعلى يسار الشاشة. يظهر لك واجهة السوق السعودية، وجميع القطاعات والأسهم التي يُتاح لك شراءها. قم بتحديد القطاع الذي تود التداول فيه، وذلك يتم على حسب القطاع الذي تهتم به، سواء قطاع ارامكو للبترول، أو قطاع الدريس، وكذلك قطاعات شركة سابك. بعد تحديد قطاع التداول، قم بتحديد السهم الذي تود شراءه. حدد كمية الأسهم المطلوبة. ثم اضغط كلمة “شراء”. أما بالنسبة لخيار “الكمية المعلنة”، فإنك تترك هذا الحقل فارغاً. قم بتحديد شروط صلاحية السهم، وتلك تختلف حسب المدة التي تحتاج إليها لتنفيذ أمر الشراء. في نهاية الأمر قم بالضغط على “شراء”.

كيفية بيع أسهم الراجحي

بعد تنفيذ أمر شراء الأسهم، نأتي إلى مرحلة البيع، تلك المرحلة تتحدد على حسبة حالة السهم من حيث سعر الشراء، وأسعار المنافسين في ذلك القطاع من الأسهم، وبالتاي يمكننا بيع الأسهم كالتالي:

قم بتسجيل الدخول مثل ما قمت في بداية عملية الشراء. قم بتحديد عدد الأسهم التي تود بيعها. ثم اضغط على “بيع”. يتم ظهر مقارنة بين سعر شراء السهم وسعر البيع، فعند الموافقة على تلك الأسعار، قم بالضغط على”تأكيد”.

وبذلك تكون قد اكتملت عملية البيع بسهولة ثم يتم تحويل مبلغ البيع إلى حسابك الخاص بالبنك.

خدمة مباشر الراجحي

تعتبر هذه الخدمة من أحدث الخدمات التي قدمها مصرف الراجحي، وذلك لأنها توفر العديد من المزايا مثل:

تسهيل جميع عمليات التحويلات المادية والمدفوعات الحكومية.

إمكانية تحويل الأموال، أو استلام مبالغ مالية من جميع دول العالم، وذلك مقابل رسوم مالية أفضل من البنوك الأخرى.

تسهيل عملية متابعة حسابك البنكي، والحصول على كل العمليات المصرفية التي قمت بها من خلال حسابك.

أرقام مالية الراجحي

يوفر مصرف الراجحي خدمة الاستشارات في السوق السعودية، حيث يوفر عدد نمن خبراء السوق ليقدموا لك عدد من النصائح حول الأسهم التي تود شراءها، أو نصائح حول بيع الأسهم في أوقات معينة من السنة، أو لا.

رقم تداول الراجحي 920005856

البريد الإلكتروني الخاص بالبنك [email protected]

رقم الفاكس 966112119299

وبذلك نكون قد وضحنا كيف اسجل في تداول الراجحي ، وكذلك تفاصيل عملية التداول من خلال مالية الراجحي، مع شرح الأمور المتعلقة بعملية شراء الأسهم، والأمور المتعلقة بعملية البيع لتحقيق أكبر قيمة ربحية من وراء تلك الأسهم.