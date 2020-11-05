الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 3 مدن، أعلنت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية عن إعلان الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد حوالي 7 أيام، هذا من أجل منع حدوث الحوادث المرورية بالإضافة إلى تنظيم المرور والبعد عن التزاحم المروري في هذه المدن والذي ارتفع في الفترة الراهنة نتيجة عدم الاهتمام بالالتزام بحدود المسارات الآمنة على الطرق السريعة.

الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

في الأيام المقبلة سيتم الرصد الآلي لعدم الالتزام بحدود المسارات داخل ثلاث مدن وهم جدة والرياض والدمام، هذا وفقاً لما تم الإعلان عنه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث أعلنت المرور ما يلي “حرصاً على سلامة الأرواح على الطرق السريعة سيتم البدء في الرصد الآلي للمخالفات جراء التعدي على حدود المسارات الآمنة خلال 7 أيام على ثلاث مدن وهم جدة والرياض والدمام”.

الالتزام بحدود المسارات الآمنة

يذكر أنه في فترة سابقة تم الإعلان من قبل هيئة المرور أن التعدي على المسارات الآمنة يعتبر من المخالفات المرورية التي يقع على الفرد غرامة مالية في حال تخطيها، لذاك أعلنت عن كيفية الالتزام بذلك باعتبارها وسيلة تمنع حدوث الحوادث على الطرق او حدوث التزاحم المروري.

فقد أعلنت الهيئة عن الالتزام بتلك المسارات عند الوصول إلى الإشارة الضوئية وهي كما يلي: