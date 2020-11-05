كفتة الفراخ وطرق إعدادها المختلفة

تُعد كفتة الفراخ من الأطعمة اللذيذة التي يُفضلها الكبار والصغار على حد سواء وتمتاز بسهولة تحضيرها إضافةً إلى قلة تكلفة إعدادها، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كيفية اعداد كفتة الفراخ. طريقة إعداد كفتة الفراخ المشويه المكونات المُستخدمة لتحضير كفتة الفراخ المشويه فيليه فراخ مفروم مقدار نصف كيلو

بصلة متوسطة مفرومة

ثمرة فلفل رومي أحمر

بقسماط مقدار نصف كوب

بقدونس مفروم

بيضة واحدة

نصف ملعقة بهارات فراخ

ملح وفلفل أسود

زيت

فحم لمنح طعم الشواء. خطوات إعدادها أحضري الكبة أضيفي الفلفل الرومي والبصل ثم افرميهم جيدًا

أحضري وعاء أضيفي بداخله خليط الفلفل الرومي والبصل المفروم ثم الفيلية المفروم والبقسماط والبيضة مع البهارات والبقدونس ثم أضيفي الملح والفلفل الاسود

يتم خلط المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

يتم إ حضار أعواد خشبية مبللة بالماء ثم قومي بتشكيل الكفتة على الاعواد ثم دهنها بالزيت.

في صينية فرن ضعي بداخلها الكفتة ثم ادخليها الفرن حتى تنضج ومن ثم أحضري ورق الومنيوم( فويل) غلفي الكفتة مع وضع طبق صغير به فحمة مشتعلة والقليل من الزيت لتتمتعي بطعم ورائحة الكفتة المشوية.

ثم تُقدم مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء. كفتة الفراخ المقلية وطريقة إعدادها المكونات المُستخدمة لتحضير كفتة الفراخ المشويه المكونات المُستخدمة لتحضير كفتة الفراخ المقلية فيليه دجاج مفروم مقدار نصف كيلو

بيضة واحدة

بقسماط مقدار كوب واحد

بهارات دجاج

ثوم بودرة وبصل بودرة

ملح وفلفل أسود

زعتر مجفف

ثوم

عصير نصف كيلو من الطماطم

بقدونس مفروم

زيت خطوات التحضير أحضري وعاء ومن ثم أضيفي بداخله الفيلية المفروم مع البقدونس والزعتر والبقسماط والبهارات إضافةً إلى الملح والفلفل الأسود والبصل البودرة والثوم البودرة وآخيرًا أضيفي البيضة مع الملح والفلفل الأسود.

قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا حتى تمام التجانس واتركيها جانبًا

أحضري مقلاة ضعيها على نار هادئة ثم أضيفي القليل من الزيت وقومي بتحمير الثوم ثم أضيفي عصير الطماطم مع تتبيله بالملح والفلفل الأسود.

قومي بتشكيل الكفتة إلى كرات ثم قومي بقليها في الزيت.

قومي بانتشالها والتخلص من الزيت الزائد ثم أحضري طبق التقديم ضعي بداخله كفتة الفراخ وتُقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة وصوص الطماطم.

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