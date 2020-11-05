سبب طلب مطاعم برجر كنج من عملائها أن يقومون بشراء الوجبات من ماكدونالدز وغيره

نشر الموقع الرسمي سي إن إن بالعربية أمس بتاريخ الثالث من نوفمبر خبر أثار الجدل بشكل كبير حول طلب مطاعم برجر بالمملكة المتحدة من عملائها أن يزوروا المطاعم الأخرى مثل ماكدونالدز وسنتعرف الآن على تفاصيل الخبر.

بيان مطاعم برجر كنج

أصدرت سلسلة مطاعم برجر كنج بالمملكة المتحدث بيان بعنوان اطلبوا وجبات من ماكدونالدز، ثم بدأ البيان أنه كان من غير المتوقع أن يقوموا بمثل هذا الطلب، وهو طلب بأن يقوم العملاء بطلب وجبات من مطاعم أخرى غير برجر كنج.

مثل دجاج كنتاكي، وتاكو بيل، وبابا جونز، وجرجيس، وفايف جايز، وساب واي، وبيتزا هت، أو غيرهم من مطاعم الوجبات السريعة الأخرى.

ثم تم توضيح السبب خلف هذا الطلب من خلال البيان حيث تضمن قولهم أن تلك المطاعم لديها آلاف العاملين بها، وأن جميعهم في حاجة إلى الدعم خلال هذا الوقت، والمقصود به الانتشار الكبير لفيروس كورونا مرة أخرى بجميع أنحاء المملكة.

وتم ختم البيان بقول أن من يريد أن يقدم الدعم فمن الأفضل أن يستمر بطلب الوجبات من تلك المطاعم سواء بطلبها للمنزل، أو الذهاب إلى المطاعم والحصول عليها من هناك.

وكانت أخر جملة بالبيان هي أن شطيرة الوبر من برجر كنج دائمًا هي الخيار الأفضل، بينما شطيرة البيج ماك من ماكدونالدز ليست سيئة أيضًا.

السبب الرئيسي للبيان

بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا في ضرب المملكة المتحدة بجميع أنحائها منذ وقت قريب، وهو ما تبعه قيام الحكومة هناك بفرض كثير من القيود حول مواعيد فتح المطاعم وطرق تقديمها للخدمات، وهو ما تأثرت به تلك المطاعم بشكل كبير.

كما أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات أكثر شدة في نهاية الأسبوع نظرًا لعدم القدرة على السيطرة على الوضع.

لذلك من الممكن أن يتم إصدار قرار بغلق كافة المطاعم ما عدا المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة، على أن تقتصر تلك المطاعم على خدمة التوصيل فقط.

وبالطبع سيزداد تأثر أرباح تلك المطاعم مع إصدار ذلك القرار، ولذلك بدأت سلسلة مطاعم برجر كنج بتلك المبادرة والتضامن مع قطاع الأغذية هناك، ومع جميع المطاعم التي تقوم بتقديم الوجبات السريعة.