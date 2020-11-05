الإقامة المميزة وتمتع الأبناء بمزاياها وشروط الحصول عليها

أعلن مركز الإقامة المميزة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن المزايا التي يمكن للأبناء أن يتمتعوا بها من خلال الإقامة المميزة، وهذه المميزات يمكن التمتع بها في حالة أن رب الأسرة قام بالحصول على هذه الأقامة، وقد اشترطت بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الأولاد للحصول على الإقامة المميزة، فقد أوضح المركز أنه في حالة كان عمر الأولاد أقل من 21 سنة يحق لهم حمل هوية مقيم مميز ويتمتع بالعديد من مزايا الإقامة المميزة، وأضاف أنه في حالة كان الأولاد فوق ال 21 سنة سيتم ربط سجلهم بسجل حامل الإقامة المميزة حتى عمر 25 سنة ما لم يكن موظفاً.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الإقامة المميزة بدء منذ مدة في استقبال طلبات بعض الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تم استقبال الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك“، ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر “سابرك” التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة

والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً وتتيح للمقيم مزايا عديدة

أنواع الإقامة المميزة السعودية:

ومن الجدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أصدر الموافقة على نظام الإقامة المميزة بجانب موافقة مجلس الوزراء، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكل من يرغب بالاستثمار أو الاستقرار في المملكة، وذلك وفقاً لبعض من المعايير التي قام النظام بتحديدها على أن يلتزم بها الأشخاص، وذلك في بيئة استثمارية جاذبة تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور، وحدد النظام رقم للتسهيل على المواطن إمكانية التواصل معه ومعرفة المزيد من المعلومات أو في حالة الاستفسارات وذلك على رقم 920000087

أقل من 21 سنة: أولاد يحمل هوية مقيم مميز ويتمتع بالعديد من مزايا الإقامة المميزة – إناث تحمل هوية مقيم مميز وتتمتع بالعديد من مزايا الإقامة المميزة فوق الـ 21 سنة : أولاد يتم ربط سجل الابن بسجل حامل الإقامة المميزة حتى عمر 25 سنة ما لم يكن موظفا – إناث يتم ربط سجل الابنة بسجل حامل الإقامة المميزة ما لم تكن متزوجة أو موظفة

أولاد المقيم المميز :