الانتخابات الأمريكية 2020:لحظات حرجة في انتظار الفائز

الانتخابات الأمريكية 2020:لحظات حرجة في انتظار الفائزوصلت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى لحظة حرجة مع تقارب الفارق بين دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن في ولايات متأرجحة حاسمة، ولا يمكن لأي مرشح أن يدعي بمصداقية أنه فاز حتى الآن.

وقالت حملة بايدن إن السباق "ينتقل إلى نتيجة لصالحنا"، لكن ترامب، المرشح الجمهوري، ادعى أنه فاز وتعهد برفع دعوى أمام المحكمة العليا، دون تقديم دليل على وقوع تزوير.

ومن المتوقع أن تنتهي عدة ولايات رئيسية من العد بحلول نهاية يوم الأربعاء، لكن نتيجة الانتخابات قد لا تحسم في غضون أيام.

وقالت حملة بايدن إنها تتوقع الفوز لأنه سيتم فرز أصوات عدة ولايات داعمة لها يوم الأربعاء أو الخميس، لكن حملة ترامب قالت إنها واثقة من أن الحسابات الرياضية في صالحها.

ومع إدلاء أكثر من 100 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات، وإضافة عشرات الملايين أصواتهم يوم الثلاثاء، أصبحت الولايات المتحدة في طريقها إلى أعلى نسبة مشاركة انتخابية منذ قرن.

تحدى ترامب استطلاعات الرأي قبل الانتخابات ليحقق أداء أفضل مما كان متوقعا، لكن بايدن يتقدم بفارق ضئيل في عدة ولايات رئيسية.

في الانتخابات الأمريكية، يدلي الناخبون بأصواتهم على مستوى الولاية، ليس على مستوى الدولة، ويجب أن يفوز المرشح بما لا يقل عن 270 صوتا فيما يسمى بالمجمع الانتخابي، كي يصبح رئيسا.

وتحصل كل ولاية أمريكية على عدد معين من الأصوات استنادا إلى عدد سكانها، فيما هناك إجمالي 538 صوتا متاحا.

*المصدر : بي بي سي

