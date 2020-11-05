دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى تعليق عملية فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطى جو بايدن، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه فى "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط: "أوقفوا فرز الأصوات!". ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.