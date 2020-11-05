ترامب يغرد: أوقفوا فرز الأصوات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أوقفوا فرز الأصوات".

وكان البيت الأبيض طالب بمراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات، والتي تشهد منافسة نارية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وقال البيت الأبيض في بيان: "نريد أن يكون لدينا أشخاص قادرون على مراقبة فرز الأصوات بفيلادلفيا وحتى الآن لم يسمح لنا بذلك".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن حملة ترامب أعلنت إنها ستصدر إعلانا مهما من لاس فيجاس مساء اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت النتائج بتقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في عدد من الولايات، فيما شكك ترامب في نزاهة الانتخابات.