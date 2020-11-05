الولاية المزعجة للرئيس.. ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا بعد فرز 89% من الأصوات

أعلن مركز إديسون للأبحاث، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 50.5% مقابل 48.2% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بعد فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا.

وأكدت رئيسة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأمريكية، أورسولا جاسك، أن مراقبي البعثة لم يرصدوا وقوع أي مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية بنسلفانيا.

ولا تزال عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جارية في جميع الولايات تقريبًا، وإن ظل عدد محدود من الولايات خارج نطاق حسم الموقف لصالح أي من المرشحين، الرئيس دونالد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهي بالتحديد ولايات جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا ونيفادا.

يأتي ذلك برغم إعلان حملة ترامب الفوز بالولاية على الرغم من عدم اكتمال أعمال الفرز في إطار محاولاتها للضغط، كما كتب إريك ترامب عبر "تويتر" كذلك: "لقد ربحنا بنسلفانيا".

وفي الوقت نفسه، أعلنت حملة ترامب مقاضاة بنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، إذ قال نائب مدير حملة ترامب، جاستن كلارك، في بيان: "تحدث أشياء سيئة في ولاية بنسلفانيا. الديموقراطيون يخططون لحرمان الأصوات الجمهورية وإضعافها. الرئيس ترامب وفريقه يقاتلون لوضع حد لذلك".