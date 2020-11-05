المؤشرات الأولية للولايات الحاسمة.. ترامب يتقدم في بنسلفانيا وبايدن يحصد أريزونا ونيفادا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، بالنسب التي حققها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في الولايات الحاسمة حتى الآن بعد فرز أغلبية منها.

وقالت الشبكة إن ترامب يتقدم بـ50.5% مقابل 48.2% لـ بايدن، بعد فرز 89% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

كما حقق ترامب تقدما في ولاية كارولاينا الشمالية بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن، بعد فرز 95% من الأصوات.

وبعد فرز 96% من الأصوات في ولاية جورجيا، أصبح هناك فارق ضئيل جدا بين المتنافسين بـ0.4% لصالح ترامب.

وفي ولاية أريزونا، تم فرز 86% من الأصوات، ليتقدم بايدن بـ50.5% مقابل 48.1% لترامب.

أما بعد فرز 86% من الأصوات في ولاية نيفادا بايدن يتقدّم بـ49.3% مقابل 48.7% لترامب.

ومع فرز نحو 50% من الأصوات في ولاية آلاسكا، حقق ترامب تقدما بنسبة 63%.