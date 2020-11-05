أسرع تمويل شخصي كاش بأقساط ميسرة تصل إلى 36 شهر من تسهيل للتمويل وشركة تسهيل للتمويل إحدى الشركات التى تقدم أنواع مختلفة من التمويلات الشخصية المميزة للعملاء وترغب دائماً الشركة في الحصول على أرضاء متطلبات العملاء المالية المختلفة وتسعى دائماً في تطوير ما تقدمة للعملاء وتقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي سريع كاش ويتميز هذا التمويل بمميزات عديدة فهو تمويل لا يواجهة أى إعتراض مع علوم الدين الإسلامي وهو تمويل بدون كفيل وبدون تحويل ويتميز أيضاً بفترات سداد تصل إلى 36 شهرشروط الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل
هذا التمويل السريع يستطيع العديد من الفئات الحصول عليه سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو المتقاعدين أو العاملين بالقطاع العسكري ولذلك هناك مجموعة من الضوابط والأحكام التى لابد من توافرها فى المتقدم للحصول على أسرع تمويل شخصي كاش من تسهيل للتمويل وبدون كفيل وبدون تحويل الراتب
شروط العاملين بالقطاع الحكومي
- يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على القرض إذا كان عمره من 25 سنه وحتى 60 سنه ات يكون قد عمل لمدة 3 أشهر للسعوديين وعام كامل للمقيمين
- وأيضاً يشترط أذا كان سن المتقدم من 23 سنه وحتى 25 سنه فلابد أن يكون قد قضى مدة عمل لا تقل عن سنه كامله
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل لا يقل راتبه الشهري عن 4000 ريال للمواطنين السعوديين و 8000 ريال للمقيمين
شروط المتقاعدين
- يشترط أن يكون العميل طالب الحصول على التمويل لا يزيد سنه عن 65 عام وقت الانتهاء من الأقساط
- يشترط ان يكون المتقدم للحصول على التمويل يحصل على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال
- يشترط أن يكون المتقدم مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
شروط القطاع العسكري
- يشترط على المتقدم للحصول على التمويل ان يكون عمره من 25 سنه ولا يزيد عن 50 سنه
- يشترط ان يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال
- على العميل المتقدم للحصول على التمويل ان يكون قد قضى مدة عمل لا تقل عن 3 أشهر
- لابد أن يقدم العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين والاقامة للمقيمين
- وللحصول على التمويل من تسهيل للتمويل تقديم ما يثبت العنوان الوطني
- للعملاء المتقاعدين تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية
- للعملاء بالقطاع العسكري تقديم بطاقة العمل وتعريف الراتب
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