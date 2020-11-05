أسرع تمويل شخصي كاش بأقساط ميسرة تصل إلى 36 شهر من تسهيل للتمويل وشركة تسهيل للتمويل إحدى الشركات التى تقدم أنواع مختلفة من التمويلات الشخصية المميزة للعملاء وترغب دائماً الشركة في الحصول على أرضاء متطلبات العملاء المالية المختلفة وتسعى دائماً في تطوير ما تقدمة للعملاء وتقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي سريع كاش ويتميز هذا التمويل بمميزات عديدة فهو تمويل لا يواجهة أى إعتراض مع علوم الدين الإسلامي وهو تمويل بدون كفيل وبدون تحويل ويتميز أيضاً بفترات سداد تصل إلى 36 شهر

شروط الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل

هذا التمويل السريع يستطيع العديد من الفئات الحصول عليه سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو المتقاعدين أو العاملين بالقطاع العسكري ولذلك هناك مجموعة من الضوابط والأحكام التى لابد من توافرها فى المتقدم للحصول على أسرع تمويل شخصي كاش من تسهيل للتمويل وبدون كفيل وبدون تحويل الراتب

شروط العاملين بالقطاع الحكومي

يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على القرض إذا كان عمره من 25 سنه وحتى 60 سنه ات يكون قد عمل لمدة 3 أشهر للسعوديين وعام كامل للمقيمين وأيضاً يشترط أذا كان سن المتقدم من 23 سنه وحتى 25 سنه فلابد أن يكون قد قضى مدة عمل لا تقل عن سنه كامله يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل لا يقل راتبه الشهري عن 4000 ريال للمواطنين السعوديين و 8000 ريال للمقيمين

شروط المتقاعدين

يشترط أن يكون العميل طالب الحصول على التمويل لا يزيد سنه عن 65 عام وقت الانتهاء من الأقساط يشترط ان يكون المتقدم للحصول على التمويل يحصل على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال يشترط أن يكون المتقدم مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

شروط القطاع العسكري

يشترط على المتقدم للحصول على التمويل ان يكون عمره من 25 سنه ولا يزيد عن 50 سنه يشترط ان يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال على العميل المتقدم للحصول على التمويل ان يكون قد قضى مدة عمل لا تقل عن 3 أشهر

لابد أن يقدم العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين والاقامة للمقيمين وللحصول على التمويل من تسهيل للتمويل تقديم ما يثبت العنوان الوطني للعملاء المتقاعدين تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية للعملاء بالقطاع العسكري تقديم بطاقة العمل وتعريف الراتب

مستندات طلب التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل