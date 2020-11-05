بنك ساب SABB التمويل الشخصي والعقاري 1442 وقروض ميسرة لكل الفئات

بنك ساب SABB أو البنك السعودي البريطاني هو شركة سعودية من الشركات المساهمة الموجودة علي ارض المملكة تم إنشاؤه في الثمانينات من القرن الماضي وقام بإدارة الخدمات والأنشطة الخاصة بالبنك البريطاني في المنطقة العربية , ويُعتبر بنك ساب شريك أساسي في التنمية وداعم اقتصادي كبير بالمملكة ويُمثل مجموعة اتش اس بي سي في المملكة، ويقدم البنك حلول وخدمات مصرفية ممتازة ومبتكرة في المجال الخاص بالأفراد سواء المواطنين او المقيمين و الشركات والمؤسسات مهما كان حجم تعاملاتها صغيرا أو كبيرا و أيضا إدارة الثروات، ويُعتبر بنك ساب من المصارف الرائدة في مجال التمويل التجاري وتمويل الأسهم والعملات الأجنبية والتمويل الشخصي والعقاري .

أنواع و مميزات التمويل في بنك ساب أولا : التمويل الشخصي من بنك ساب

برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب متناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الرقابة الشرعية بالبنك , ويوفر مصرف ساب هذا التمويل للمواطنين والمقيمين من أجل سد أي إحتياجات مالية مثل أغراض شراء السلع ذات السعر المرتفع أو أغراض مصاريف الزواج أو التعليم وغيرها.

مميزات التمويل الشخصي من بنك ساب

متناسب مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل .

يقوم البنك بتقسيم أفساط السداد بشكل مناسب مع الدخل الشهري للعميل .

يمكن استخدام برنامج Switch Program لسداد مديونات العميل لدي الجهات المختلفة .

إذا اكمل العميل جميع الأوراق المطلوبة يمكنه الحصول علي الموافقة والتمويل في خلال 3 ساعات .

يصل مبلغ التمويل إلي مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي .

بعد سداد نسبة 20% من الأقساط الخاصة بالتمويل يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي .

الإعفاء من مديونية التمويل في حالة العجز الدائم او الوفاة وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

لا يطلب بنك ساب أي ضمانات للحصول علي التمويل .

الشروط والمعايير

بالنسبة للمواطنين السعوديين لابد أن يكون الحد الأدنى للراتب الأساسي 3000 ريال والراتب الكلي 4000 ريال .

بالنسبة للمقيمين لابد أن يكون الحد الأدنى للراتب الأساسي 3000 ريال والراتب الكلي 5000 ريال .

بالنسبة للقطاع الخاص يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام .

بالنسبة للقطاع الحكومي يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عام و لا يزيد عمره عن 58 عام .

بالنسبة للمواطنين السعوديين يجب ألا تقل مدة التحاق العميل بالوظيفة عن 30 يوم.

بالنسبة للمقيمين يجب ألا تقل مدة التحاق العميل بالوظيفة عن 90 يوم للتقديم علي التمويل الشخصي في بنك ساب .

ثانيا : التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب

يقوم بنك ساب بتوفير عملية التمويل للمتقاعدين إيمانا منه بان أحلام وطموحات الأفراد لا تتوقف بانتهاء المسيرة الوظيفية لهم فهناك من يريد تمويل مشروع خاص أو شراء شئ ما أو غيره .

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين المقدم من بنك ساب

متناسب مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل .

يتراوح مبلغ التمويل المتاح للمتقاعدين بين عشرة الآف إلى خمسمائة ألف ريال سعودي .

سداد أفساط التمويل يكون علي فترة زمنية ميسرة تتراوح بين 12 إلى 60 شهر .

ليس هناك حاجة لوجود كفيل ولا يطلب بنك ساب أي ضمانات .

أي ضمانات . في حالة الوفاة يتم إعفاء العميل من استكمال باقي الأقساط .

الشروط والمعايير

أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بالمتقاعد ” راتب التقاعد ” ثلاثة الآف ريال سعودي .

الحد الأدنى لعمر العميل 40 عام والحد الأقصى 67 عام .

المستندات والرسوم المطلوبة لطلب التمويل الشخصي

بالنسبة للمواطنين السعوديين يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية .

بالنسبة للمقيمين يجب إحضار صورة من جواز السفر بالإضافة إلى صورة من رخصة سارية للإقامة .

إثبات بالراتب ويجب ألا يكون قد مضي علي تاريخه اكثر من 30 يوما .

إحضار خطاب تحويل الراتب ويكون من شخص ممثل للشركة التي يعمل بها العميل .

الرسوم الإدارية لعملية التمويل هو المبلغ الأقل ما بين 5,250 ريال سعودي أو نسبة 1.05 % من مبلغ التمويل المُسدد للعميل .

حسب الجدولة الزمنية لأقساط السداد فان رسوم أو مستحقات السداد المبكر هي أرباح الأشهر الثلاثة التالية .

يتم التقديم في طلب التمويل الشخصي من بنك ساب بالنسبة للأفراد العاملين أو المتقاعدين من خلال الهاتف أو اقرب فرع .

ثالثا : التمويل العقاري

يوفر بنك ساب التمويل العقاري للعملاء ويكون متناسبا مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل من خلال ثلاثة مفاهيم وهي مفهوم الإجارة ومفهوم المرابحة ومفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة , في مفهوم الإجارة يتملك بنك ساب العقار ثم يؤجره للعميل ويستطيع العميل بعد ذلك تملُك العقار في نهاية فترة سداد أفساط التمويل , وفي مفهوم المرابحة يتملك البنك العقار ثم يبيعه للعميل ويتملكه العميل بعد نهاية فترة السداد , أما في مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة يقوم البنك بتملك العقار ثم يعين العميل كصانع ويؤجر له العقار إيجارا من النوع الموصوف في الذمة ويستطيع العميل تملك العقار بعد سداد أقساط التمويل ولكن يتوفر هذا المفهوم للأشخاص الذين يملكون قطعة ارض لبناء المنزل أو الفيلا أو غيره .

مميزات التمويل العقاري من بنك ساب

متناسب مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل .

الحد الأقصى للتمويل العقاري من بنك ساب يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي .

يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي . تعدد أنواع وأشكال التمويل لسد احتياجات جميع العملاء .

سهولة وسرعة إجراءات التمويل إلى جانب امتداد فترة السداد إلى 25 عام .

يمكن الاشتراك بين اكثر من عميل للحصول علي التمويل ولكن هذا ينطبق علي الأقارب من الدرجة الأولى فقط .

في حالة العجز الكلي أو الدائم يقوم بنك ساب بعمل تغطية تأمينية شاملة .

الشروط والمعايير

أن يكون العميل من المواطنين السعوديين .

ألا تقل مدة التحاق العميل بوظيفته الحالية عن 90 يوم .

ان يكون البناء أو العقار داخل حدود المملكة .

عند بداية التمويل يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عام , وأيضا يجب ألا يزيد عمر العميل عن 65 عام بعد انتهاء فترة سداد أفساط التمويل .

ألا يقل راتب العميل عن 5000 ريال سعودي وألا يقل راتب المتضامن عن 3000 ريال سعودي .

التمويل يكون بنظام تحويل الراتب أي يقوم العميل بتحويل راتبه إلى الحساب الخاص به في بنك ساب .

الأوراق والرسوم المطلوبة للتمويل العقاري

صورة ترخيص العقار أو عداد الكهرباء الخاص بالبناء .

إذا كانت الأرض مُقسمة يجب أن يقوم العميل بإحضار محضر تجزئة .

إحضار المخطط التصميمي للعقار .

خطاب توضيح بقيمة الراتب في مدة لا تزيد عن 30 يوم بالإضافة إلى خطاب تحويل للراتب موقع من شخص ممثل للجهة التي يعمل بها العميل .

صورة واضحة من صك العقار .

صورة من هوية مقدم الطلب والمالك والشهود .

مخطط تحديد موقع البناء .

و التقديم علي طلب التمويل العقاري من بنك ساب يكون من خلال الرابط التالي التمويل العقاري بنك ساب .

رابعا : التمويل مقابل حساب وديعة نقدية

تعتمد علي صيغة المرابحة و صُممت خصيصا لتمويل الاحتياجات قصيرة الأمد وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية توافقا كاملا .

مميزات التمويل مقابل حساب وديعة نقدية

يمكن للعميل السداد علي أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية ويمكنه السداد في نهاية فترة التمويل أي أن خيارات السداد متعددة وتتسم بالمرونة الشديدة .

فترة سداد الأقساط سهلة وبسيطة وتصل إلى 12 شهر .

اقل حد للتمويل هو خمسون ألف ريال سعودي واقصي حد للتمويل يصل إلى 80% من قيمة الوديعة .

هذا النوع من التمويل متوفر لرجال الأعمال والموظفين، وأيضا غير مقتصر علي المواطنين السعوديين ولا يتطلب تحويل الراتب .

والتقديم علي التمويل مقابل حساب وديعة نقدية يكون أون لاين أو عن طريق الهاتف أو اقرب فرع من فروع بنك ساب .

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول قروض مصرف ساب الشخصية والعقارية 1442، وتعرفنا من خلال موضوعنا على برنامج التمويل الشخصي للمواطن والمقيم والمتقاعد، وأيضا القرض الشخصي مقابل حساب وديعة نقدية، وأوضحنا شروط الحصول على قرض مصرف ساب الشخصي والمستندات المطلوبة، وكذلك تعرفنا على برنامج التمويل العقاري 1442 من ساب وكيفية الحصول على القرض العقاري من بنك ساب.