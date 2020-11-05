دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاخر محادثة للمرحوم يحيى السعود عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس اب . وكان السعود يلبي طلب احد الاشخاص ان يجمع له متبرعين بالدم لشخص مصاب . فيديو :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو : اخر محادثة للمرحوم يحيى السعود على واتس اب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.