تركيا : زلزال إزمير دمر 230 مبنى وشرد 8.5 ألف شخص

وأضاف الوزير، فى حديث للصحفيين اليوم: "بعد الزلزال تم فحص أكثر من 34 ألف مبنى. وتبين أن 231 بناية تعرضت للدمار بالكامل أو أصيبت بأضرار جسيمة، وهناك 251 مبنى بأضرار متوسطة، و 1834 مبنى بأضرار طفيفة".
وأشار الوزير، إلى أن أكثر من 8.5 ألف شخص من سكان إزمير الذين تشردوا بعد الزلزال، لا يزالون يقيمون فى خيام. ونوه بأنه، سيتم بناء معسكر حاويات لهم فى غضون 18 يوما، وسيتم بناء مساكن جديدة فى غضون عام.
وتابع أنه لا يزال 36 من الذين أصيبوا خلال الزلزال، يتلقون العلاج فى المستشفيات، وخمسة منهم فى حالة خطيرة.
وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع فى بحر إيجه، يوم الجمعة الماضى، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التى تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.
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