روسيا : نأمل ألا تؤدى نتائج الانتخابات الأمريكية إلى اضطرابات

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تتابع عن كثب عملية تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربة عن أملها بأن تتجنب الولايات المتحدة وقوع اضطرابات واسعة النطاق على خلفيتها، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى إفادة صحفية اليوم الخميس: "نتابع عن كثب تحديد نتائج الانتخابات العامة التى جرت فى الولايات المتحدة، والتى تشمل انتخاب رئيس الدولة و35 عضوا فى مجلس الشيوخ وكامل أعضاء مجلس النواب وحكام 11 ولاية".

وتابعت: "كما نفهم، حتى اللحظة لم يتم تحديد الفائز، والمرشحان متساويان تقريبا والفارق بينهما ضئيل جدا. لقد لفتنا الانتباه إلى حقيقة أن كلا من دونالد ترامب وجو بايدن قد أعلن ثقته فى فوزه. والرئيس الحالى يتحدث علنا عن التزوير المحتمل ونيته رفع دعاوى قضائية فى عدد من الولايات، حيث تبدو له النتائج الأولية لفرز الأصوات مشكوكا فيها. وفى ظل هذه الظروف، يمكن التوقع أن عملية تحديد النتائج قد تتأخر".

وأشارت زاخاروفا إلى أن تصويت أعضاء المجمع الانتخابى فى 14 ديسمبر، وكذلك موافقة الكونجرس الأمريكى على نتائجه فى يناير 2021، سيمثلان مرحلتين مهمتين فى العملية الانتخابية الجارية، وأضافت: "نأمل بأن تسمح الآليات القانونية الموجودة فى الولايات المتحدة، مع الامتثال الكامل للدستور الأمريكى، بتحديد رئيس الدولة المستقبلى، وفى أمر أهم من ذلك، بتفادى اندلاع اضطرابات واسعة النطاق فى البلاد".

فى الوقت نفسه، أكدت زاخاروفا أن انتخاب الرئيس هو "حق حصرى للمواطنين الأمريكيين الذين يستحقون أن تحسب أصواتهم بشكل صحيح".