حملة ترامب تعقد مؤتمرا صحفيا فى فيلادلفيا مساء اليوم

وقبل قليل، دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى تعليق عملية فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطى جو بايدن، بحسب "روسيا اليوم".

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه فى "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط: "أوقفوا فرز الأصوات!".

ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

وجرت يوم الثلاثاء الماضى 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكى- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.