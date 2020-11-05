عاجل.. قتال عنيف بين الجيش الإثيوبى والمسلحين فى إقليم تيجراى

وقالت مصادر دبلوماسية فى إثيوبيا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية، إن قتالا عنيفا اندلع فى إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا، بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبى أحمد، عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر، عندما أجرى الإقليم انتخابات فى تحد للحكومة الاتحادية، التى وصفت التصويت بأنه "غير قانوني". وتبادل الجانبان فى الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكرى.