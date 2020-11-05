مصر.. مشاهير في قبضة كورونا

كشف عدد من المشاهير في مصر عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الآونة الأخيرة، داعين الناس إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة، وبالحجر الصحي في حال ظهرت عليهم أية أعراض.

وكانت الممثلة نشوى مصطفى من أبرز من أعلنوا إصابتهم، مشيرة إلى أن أشعة مقطعية على الرئة أثبتت إصابتها بالوباء.

وفي منشور على صفحتها في فيسبوك، دعت مصطفى كل من التقتهم خلال الفترة الاخيرة إلى الخضوع لفحص للتأكد من عدم إصابتهم بـ"كوفيد-19".

كما حذرت جميع متابعيها من خطورة الوضع، قائلة: "لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش (لا تستهينوا) خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب..ادعولي".

وعادت الفنانة المصرية لتثير القلق على صحتها، باستنجادها بوزارة الصحة المصرية في منشور لاحق، موضحة أن بروتوكول العلاج لم يجد نفعا. وقالت: "أموت حرفيا.. بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهى مستشفى".

ولاحقا، نشر ابن الفنانة منشورا على حسابها في فيسبوك، قائلا: "انا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعوا لأمي وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة. إحنا دلوقتي (نحن الآن) في عربية الإسعاف في طريقنا للمستشفى. شكرا وزارة الصحة المصرية. شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين (أشرف زكي)".

وإلى جانب مصطفى، أعلن مغني الراب المصري "ويجز" إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في مدينة الجونة، مطالبا أصدقاءه الذين التقى بهم خلال الفترة الماضية، بإجراء الفحص للتأكد من سلامتهم.

ومن خلال خاصية القصص "ستوري" على تطبيق إنستغرام، قال "ويجز": "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

وفي مداخلة إعلامية، أوضح ويجز أنه كان ضمن مجموعة من 11 شخصا، اتضح أن 6 منهم مصابين بالفيروس، مما أدى إلى انتقال العدوى إليه.

وقال: "كنا مخالطين لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في الجونة، فذهبنا للتحليل والكثير كانت نتيجته إيجابية"، لافتا إلى أنهم قرروا عزل أنفسهم داخل منازلهم، وأن الأعراض تختلف فيما بينهم.

وبالرغم من إصابته، فإن ويجز لا يزال يشارك متابعيه بقصص طريفة على إنستغرام بشان إصابته، والأعراض التي ظهرت عليه.

من جانبها، كشفت مصممة الأزياء ريم العدل، إصابتها بكورونا، مشيرة إلي أنه لم تظهر عليها أية أعراض.

وقالت في منشور على صفحتها في فيسبوك: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأوضحت ريم أن بعض أصدقائها أجروا فحص كورونا وكانت نتيجتهم إيجابية، إلا أنهم أجروا فحصا ثانيا وظهرت النتيجة سلبية، مؤكدة أنها ستعزل نفسها في كل الاحوال حتى تتأكد بشكل قاطع من إصابتها.

واختتمت منشورها بالقول: "كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلم الجميع".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الفنان تامر هاشم إصابته بالفيروس أيضا، داعيا من خالطوه لإجراء الفحص الطبي اللازم. وفي نهاية أكتوبر أعلن هاشم أن نتيجة فحصه جاءت سلبية وأنه شفي من الفيروس.

وفي أكتوبر الماضي أيضا، أصيبت الممثلة الشابة أسماء جلال بفيروس كورونا.