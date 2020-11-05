جورجيا "الحاسمة" تسابق الزمن لإعلان الفائز بالولاية

أشار رئيس اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا الحاسمة في الانتخابات الأميركية، إلى أن عملية فرز الأصوات في الولاية ستستغرق وقتا طويلا.
ومع احتدام السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وجو بايدن، زادت الضغوطات على الولايات المتأرجحة لفرز الأصوات وكشف الفائز في الولاية، ومن بين أبرز هذه الولايات ولاية جورجيا جنوب شرقي شرقي البلاد.
يذكر أن ترامب متقدم بنسبة ضئيلة جدا على بايدن في الولاية، بنسبة 49.6 مقابل 49.2، مع احتساب 96 بالمئة من الأصوات في الولاية.
ومن المرجح أن ينتصر بايدن بالانتخابات في حال حسمه ولاية جورجيا، التي تتجه إليها الأنظار، بالإضافة لولايتي أريزونا ونيفادا.
وأعبر رئيس اللجنة الانتخابية في جورجيا، براد راثرسبرغر، عن أمله بأن تتمكن اللجنة من إعلان النتائج في وقت متأخر اليوم.
وقال راثرسبرغر: "يتم التعامل مع عمليات فرز 60 ألف صوت عبر التصويت البريدي وهو يتطلب جهدا ووقتا.. ستستغرق عملية فرز الأصوات وقتا طويلا".
وأضاف: " التدقيق يحكم كل مراحل الفرز وهذا لصالح الطرفين المتنافسين في الانتخابات".
وأشار رئيس لجنة الانتخابات في جورجيا إلى أن أكثر من 159 شخصا يعمل في لجنة الانتخابات، وهم يفكرون بالأصوات، ويبذلون قصارى جهدهم لفرز الأصوات بدقة وشفافية.
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