أمريكا تسجل 103 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

وقالت جامعة "جونز هوبكنز"، التى تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية ومن وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، إن مرض كوفيد-19، تسبب بوفاة 1097 شخصا خلال اليوم الماضى، وهو رقم قياسى فى الزيادة اليومية منذ بداية الوباء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وبحسب معطيات الجامعة، سجل الأطباء فى الولايات المتحدة 102831 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفى نهاية أكتوبر، تم تسجيل الرقم القياسى السابق فى الولايات المتحدة، حوالى 99.3 ألف حالة.
وبشكل إجمالى، تم تسجيل 9488591 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، وتوفى أكثر من 233.7 ألف مريض، تم تأكيد إصابتهم بالمرض.
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