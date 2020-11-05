عاجل .. تقدم ترامب على بايدن فى ولاية بنسلفانيا الحاسمة

أعلن مركز "إديسون" للأبحاث والذى يراقب العملية الانتخابية، إنه تم فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حتى الآن، وهناك تقدم طفيف لدونالد ترامب على جو بايدن، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال المركز إن الرئيس دونالد ترامب حصل حتى الآن على 50.5% من أصوات الجماهير، مقابل 48.2% لمنافسه الديمقراطى جو بايدن، مشيرا إلى أنه ربما يستمر فرز الأصوات فى الولاية حتى ما بعد اليوم الخميس. وتمتلك هذه الولاية قوة تصويتية تبلغ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى "من يفوز بأغلبية أصوات الجماهير فى الولاية يحصل على أصوات المجمع الانتخابى كاملة".

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