ترامب على تويتر: لن يتم احتساب أي صوت بعد يوم الانتخابات الامريكية

أكد الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عدم احتساب أي صوت تم بعد الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن يتم احتساب أي تصويت يأتي بعد يوم الانتخابات!".

وردت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف فرز الأصوات، مؤكدة أن كل صوت يجب أن يعد.

وكتبت كامالا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل صوت يجب أن يتم فرزه".

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أوقفوا فرز الأصوات".

كان البيت الأبيض طالب بمراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات، والتي تشهد منافسة نارية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.