تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من "طفرة" في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19", في القارة الأوروبية.
وكانت العديد من الدول الأوروبية اتخذت خطوات جذرية في محاولة لاحتواء زيادة حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، في جميع أنحاء القارة.
يأتي ذلك في وقت سجلت أوروبا زيادة بنسبة 22% في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وزيادة الوفيات بنسبة 43% في الأيام السبعة حتى يوم الثلاثاء، مقارنة بالأسبوع السابق.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن "فرنسا احتلت ثالث أكبر عدد من الحالات الجديدة عالميًا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 275,000 حالة في الأسبوع الماضي، بزيادة 27% عن الأسبوع السابق".
ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل تحتل الدول الأكثر تضررًا على مستوى العالم ، حيث تشكل 49 ٪ من إجمالي الحالات المؤكدة في العالم.
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