برلماني روسي يتوقع عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني حال فوز بايدن

توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة /الاتفاق النووي الإيراني/ في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وقال كوساتشيف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /الخميس/ - "أعتقد أن هذا ممكن. دعونا لا ننسى أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت من أفكار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والتي رفضها دونالد ترامب بعد توليه منصبه كرئيس".
وأضاف: إذا فاز بايدن، فسيحاول استخدامها كمثال يثبت أن سياسة ترامب الخارجية كانت معيبة من جميع النواحي وسيتعين عليه الآن تصحيح الأخطاء السابقة، لذلك أتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أكثر مرونة حتى العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومع ذلك، يرى البرلماني الروسي أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستخفف من ضغطها على إيران، قائلا "فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، تسترشد الولايات المتحدة بمصالح إسرائيل، أقرب حليف لها، ولم تتغير علاقات إسرائيل مع إيران. وستواصل إسرائيل الضغط على الولايات المتحدة لاتباع أصعب سياسة ممكنة تجاه إيران".
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