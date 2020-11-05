المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 ديسمبر

قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى 10 ديسمبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بجميع أرجاء المغرب، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، واستمرارها لمدة أربعة أسابيع إضافية.
ويهدف مشروع القرار، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء اللمملكة المغربية من يوم 10 نوفمبر الجاري في الساعة السادسة مساء إلى 10 ديسمبر المقبل في الساعة السادسة مساء.
ومنحت مواد مشروع هذا القرار لسلطات وزارة الداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما يتلاءم مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى المحافظين وروساء الأحياء والمناطق صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي كل على مستوى إداراته.
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