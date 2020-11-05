حملة ترامب تحصل على أمر قضائي يسمح بمراقبة فرز الأصوات في بنسلفانيا

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حصولها على أمر قضائي يسمح لها بمراقبة عملية الفرز في بنسلفانيا.

وقالت الحملة وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية: "لدينا أمر قضائي يسمح لنا بمراقبة عمليات الفرز في بنسلفانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عدم احتساب أي صوت تم بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن يتم احتساب أي تصويت يأتي بعد يوم الانتخابات!".

وردت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف فرز الأصوات، مؤكدة أن كل صوت يجب أن يعد.

وكتبت كامالا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل صوت يجب أن يتم فرزه".

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020.