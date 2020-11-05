الأزمة تتصاعد.. إثيوبيا تتعهد بمواصلة هجومها العسكري ضد الانفصاليين

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، بمواصلة اتخاذه إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي الشمالية، رغم الدعوات الدولية لضبط النفس.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تصاعدت التوترات بين الحكومة الإثيوبية والإقليم، منذ أشهر.
واتهمت إدارة آبي أحمد، أمس الأربعاء، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي.
وأكد آبي أحمد في وقت سابق، أن جبهة تحرير شعب تيجراي "أعلنت الحرب" على قوات الدفاع الإثيوبية، وتجاوزت الخطوط الحمراء، داعيا الشعب الإثيوبي للوقوف إلى جانب قواته.
في غضون ذلك، أكد رئيس تيجراي أن الإقليم في حالة حرب، وقال في بيان إنه سيتم التعبئة استعدادًا لأي نزاع.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية علقت على الأمر، فأصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانًا دعا فيه إلى إنهاء أي قتال.
فيما قالت السفارة الأمريكية في إثيوبيا على موقعها الرسمي إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وحثت السفارة الأمريكية على ضرورة عدم التصعيد في الإقليم، مطالبة بأن يكون الرد محسوبا من الطرفين.
وأضافت السفارة الأمريكية: "نحن نشجع جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وأمنهم".
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