الولايات المتحدة تسجل 205 آلاف إصابة بفيروس كورونا في 48 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل 205 الاف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة اليونانية، الخميس، إغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع؛ في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، أصدر رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أمرا بالإغلاق على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لوقف القفزة "العدوانية" في إصابات فيروس كورونا، وزيادة نسبة دخول العناية المركزة.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن الإغلاق الثاني منذ بداية الوباء وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم السبت، الموافق 7 نوفمبر.

ومن المقرر إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة، كما سيتم حظر السفر بين المناطق، بينما ستعيد السلطات إدخال نظام يلزم المواطنين بإرسال رسائل نصية إلى رقم حكومي لمغادرة المنزل سواء للعمل أو التسوق أو زيارة الطبيب أو ممارسة الرياضة. سيتم إغلاق المدارس الثانوية وإدخال التعلم عن بعد ، على الرغم من أن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ستبقى مفتوحة.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب متلفز إلى الأمة "مرة أخرى، اخترت اتخاذ الإجراءات عاجلا وليس آجلا" ، مضيفًا أن قراراته توجهها لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للحكومة.