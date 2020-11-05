أنصار ترامب يتظاهرون أمام المركز الانتخابي في ولاية أريزونا

احتج بضع مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المركز الانتخابي في ولاية أريزونا - مرددين "عد الأصوات" - بينما قام العمال داخل الولاية بتجميع بطاقات الاقتراع المهمة بالبريد.

وعبّر الحشد، الذي تجمع خارج مبنى إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينيكس، عن إحباطهم من شبكة الكابل التي توقعت أن يكون جو بايدن هو الفائز على الولاية، وفقًا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

في وقت لاحق، تضخمت مجموعة المتظاهرين، ما دفع نواب العمدة المحليين إلى ارتداء ملابس تكتيكية، كما رأينا في تغريدة لإحدى مراسلي أخبار وتدعى بريانا ويتني.

وقالت كيم باول، زميلة ويتني، إنها تعرضت للتهديد من قبل أحد المتظاهرين.

وغردت باول تقول "أنا ومصوري غادرنا بعد أن هددنا أحد المتظاهرين، وقال إنه سيصل للمكان الذي نعيش فيه" .

وعارضت حملة ترامب ليلة الانتخابات الدعوات بأنهم فقدوا الولاية، مستشهدين بالكم الهائل من بطاقات الاقتراع عبر البريد التي لم يتم فرزها بعد.

وقال غادي شوارتز مراسل NBC News عبر تويتر "من الذي يتحقق من تصويتات البريد؟" كان من الممكن سماع أحد المتظاهرين مساء الأربعاء وهو يتحدث عبر مكبر صوت" وفقًا لمقطع فيديو نشر على تويتر بواسطة المراسل .

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه حتى وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، كانت الولاية لا تزال تقوم بجدولة أكثر من 300 ألف بطاقة اقتراع.

وقال التقرير إن مقاطعة ماريكوبا، حيث كان المتظاهرون، يعتزمون إصدار المزيد من الأصوات في وقت مبكر من يوم الخميس.