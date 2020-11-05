تركيا تواجه تهديدا جديدا.. زلزال مرتقب يدمر 45 ألف مبنى في إسطنبول

قالت وكالة التخطيط في بلدية اسطنبول الكبرى إن ما لا يقل عن 45 ألف مبنى سيتضرر في حال حدوث زلزال اسطنبول المدمر الذي توقعه خبراء الجيولوجيا.
وحسب "روسيا اليوم"، أكدت الوكالة أنه في حال وقوع الزلزال دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجة، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة وجسيمة في 194 ألف مبنى آخر.
وأشارت إلى أن الزلزال المرتقب سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.
وشددت على ضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر.
وكان خبير إنشاءات الحكومة التركية دعا في وقت سابق، إلى ضرورة فحص جودة البنايات ومدى كونها آمنة في الولايات الواقع على خط الزلازل وعلى رأسها إزمير وإسطنبول.
ويحذر خبراء جيولوجيا منذ فترة، من زلزال مدمر بقوة 7 على مقياس ريختر قد يضرب إسطنبول في أي وقت، مخلفا مئات الآلاف من الوفيات، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.
يأتي ذلك بعد أن وقع في 30 أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل قضاء سفري حصار بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، والذي أسفر عن مقتل 114 شخصا.
فيما بلغ عدد المصابين جراء الزلزال، ألفًا و35 شخصًا، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون، تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
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