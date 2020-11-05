سكرتير ولاية جورجيا: يوجد ما يقرب من 60 ألف صوت لم تفرز

أكد سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الخميس، أن عملية فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تستغرق وقتا طويلا للانتهاء منها.

وقال سكرتير الولاية في مؤتمر صحفي: "للمرة الأولى استخدمنا بطاقات الاقتراع الورقية".

وأضاف أن هناك ما يقرب من 60 ألف صوت لم يتم فرزه في الولاية حتى الآن، وهو ما يمكن أن يغير النتيجة لصالح أي من الطرفين.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عدم احتساب أي صوت تم بعد الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن يتم احتساب أي تصويت يأتي بعد يوم الانتخابات!"

وردت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف فرز الأصوات، مؤكدة أن كل صوت يجب أن يعد.

وكتبت كامالا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل صوت يجب أن يتم فرزه".

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020.