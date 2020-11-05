حملة بايدن تعلن عن مؤتمر صحفي هام للمرشح الديمقراطي

أعلنت حملة مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الخميس، عن عقده مؤتمر صحفي اليوم.

وتوقعت الحملة وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن ترامب.

وردت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف فرز الأصوات، مؤكدة أن كل صوت يجب أن يعد.

وكتبت كامالا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل صوت يجب أن يتم فرزه".

وقد طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أوقفوا فرز الأصوات".

وكان البيت الأبيض طالب بمراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات، والتي تشهد منافسة نارية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.