عقب ساعات من الغضب.. ترامب يغرد عن انتصار كبير

بعد ساعات من الغضب والتوتر والصرخات على تويتر بسبب التشكيك في نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد أخيرا شيئا يشعر من خلاله بالسعادة والانتصار.

يأتي ذلك بعد أن منح قاض أمريكي حملة ترمب مساحة أوسع لمراقبة فرز بطاقات الأصوات بولاية بنسلفانيا.

وعلق ترامب على النبأ قائلا على حسابه بموقع "تويتر": "انتصار قانوني كبير لنا في بنسلفانيا".

وكانت حملة ترامب أعلنت حصولها على أمر قضائي يسمح لها بمراقبة عملية الفرز في بنسلفانيا.

وقالت الحملة وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية: "لدينا أمر قضائي يسمح لنا بمراقبة عمليات الفرز في بنسلفانيا".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مركز إديسون للأبحاث أن ترامب حصل على 50.4% من الأصوات مقابل 48.3% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بعد فرز 91% من الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وبذلك استطاع جو بايدن تقليص تخلفه عن ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى 2.1%، بعد فرز 91% من الأصوات.