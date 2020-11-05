عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات في مهرجان التخفيضات الكبري وأقوي العروض في السعودية اليوم

عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات ، عروض العثيم مازالت مستمرة حتى اليوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1440 هجرية، الموافق 3 نوفمبر 2020 ميلادية، والتي من خلالها يتم عرض أسعار شاشات التلفزيون والجوالات، وبأقل الأسعار التي تناسب الجميع، وتعمل عروض أسواق العثيم othaim market أيضا على زيادة متوازنة في قاعدة فروعها لتغطي معظم مناطق المملكة، كما تقدم أيضاً الخدمات في متناول يد الجميع نظراً إلى سعرها المناسب وجودتها العالية. عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات أسعار عروض العثيم على الشاشات شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي.

شاشة اورينو ال اي دي 32 بوصة بسعر 349 ريال سعودي.

شاشة اي تي سي ال اي دي سمارت 50 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي 40 بوصة بسعر 499 ريال سعودي كما يمكنك معرفة عروض العثيم علي الجولات أيضاََ. عروض العثيم على الجوالات والأسعار جوال لافا اتش بي 1661 جيجا بسعر 245 ريال سعودي.

جوال هونر 9 اكس برو 256 جيجا بسعر 999 ريال سعودي.

جوال هونر 9اكس لايت 138 جيجا بسعر 735 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 بي تك 64 جيجا بسعر 669 ريال سعودي. عروض العثيم المنوعه بطانية كارلين كورال مقاس 200 ×220 بسعر 29.95 ريال سعودي.

و مقاس 150× 200 بسعر 24.95 ريال سعودي.

رسيفر الفا جولد ديجيتال بسعر 69 ريال سعودي.

شراشف نفر/ نفرين منوع بسعر 19.95 ريال سعودي.

بطانية سيلكي فانيل مقاس 200 × 220 بسعر 49.95 ريال سعودي.

وبطانية مقاس 150 × 200 بسعر 34.95 ريال سعودي.

بنطلون أطفال منوع بسعر 14.95 ريال سعودي.

سويت شيرت أطفال منوع بسعر 19.95 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

سويتر نسائي منوع بسعر 19.95 ريال سعودي. عروض العثيم على الجوالات والأسعارعروض العثيم المنوعه يمكنك التمتع بكافة عروض العثيم من خلال تفحص الموقع الخاص بنا وفي انتظار أسئلتكم استفساراتكم عن عروض العثيم الأسبوعية و اليومية.

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