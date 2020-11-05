سكرتير ولاية جورجيا : عملية فرز الأصوات ستستغرق وقتا طويلا

قال سكرتير ولاية جورجيا، اليوم الخميس، إن عملية فرز الأصوات، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستستغرق وقتا طويلا، مشيرة إلى أنها نحتاج إلى إجراء عملية تدقيق قبل إعلان النتائج.





وأوضحت اللجنة الانتخابية فى ولاية جورجيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز": "نأمل أن نتمكن من إعلان النتائج فى وقت متأخر اليوم"، مؤكدة: "هدفنا الحفاظ على عملية شفافة فى فرز الأصوات". ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات. وجرت يوم الثلاثاء الماضى 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكى- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

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