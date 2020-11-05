عاجل .. احتجاجات فى فيلادلفيا وجورجيا تزامنا مع فرز الأصوات

أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بوقوع احتجاجات فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، أمام المبنى التى تفرز فيه أصوات الناخبين، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.





كما أفادت الشبكة بوقوع احتجاجات لمناصرى دونالد ترامب وجو بايدن، فى ولاية جورجيا، تزامنا مع عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية. وقالت حملة دونالد ترامب، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا فى فيلادلفيا مساء اليوم الخميس. وقبل قليل، قال سكرتير ولاية جورجيا، إن عملية فرز الأصوات، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستستغرق وقتا طويلا، مشيرة إلى أنها نحتاج إلى إجراء عملية تدقيق قبل إعلان النتائج. وأوضحت اللجنة الانتخابية فى ولاية جورجيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز": "نأمل أن نتمكن من إعلان النتائج فى وقت متأخر اليوم"، مؤكدة: "هدفنا الحفاظ على عملية شفافة فى فرز الأصوات".

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