عاجل .. حملة ترامب فى نيفادا : هناك أموات احتسبت أصواتهم

وطالبت حملة ترامب، مساء اليوم الخميس، بوقف عد الأصوات فى نيفادا وعدم احتساب المخالفة منها، موضحة أنها لم تتمكن من مراقبة عد الأصوات فى نيفادا.

وقبل وقت قليل، قالت حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن، إن هناك غموضا حول عدد الأصوات المتبقية فى ولايتى بنسلفانيا وجورجيا.

وشهدت فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، احتجاجات، مساء اليوم الخميس، أمام المبنى التى تفرز فيه أصوات الناخبين، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، بوقوع احتجاجات لمناصرى دونالد ترامب وجو بايدن، فى ولاية جورجيا، تزامنا مع عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية.