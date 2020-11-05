عاجل .. ترامب : سنطعن بكل الولايات التى فاز فيها بايدن مؤخرا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيطعن بكل الولايات التى فاز بها منافسه الديمقراطى، جو بايدن مؤخرا، على خلفية عملية فرز الأصوات، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف ترامب، أن مزاعم فوز الديمقراطيين ببعض الولايات أخيرا سنواجهها بالقضاء. ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات. وجرت يوم الثلاثاء الماضى 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكى- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

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