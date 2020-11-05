عاجل .. ترامب : حققنا انتصارا قانونيا كبيرا فى بنسلفانيا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة له، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، إن حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حققت انتصارا قانونيا كبيرا فى بنسلفانيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقالت حملة ترامب "سنتخذ إجراءات قانونية إضافية لضمان الوصول إلى الأصوات التى احتسبت فى ولاية بنسلفانيا". ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات. وجرت يوم الثلاثاء الماضى 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكى- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

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