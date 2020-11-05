عاجل .. وقف فرز أصوات الناخبين بالبريد فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا

وقبل وقت قليل، قالت حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن، إن هناك غموضا حول عدد الأصوات المتبقية فى ولايتى بنسلفانيا وجورجيا.
وشهدت فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، احتجاجات، مساء اليوم الخميس، أمام المبنى التى تفرز فيه أصوات الناخبين، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
كما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، بوقوع احتجاجات لمناصرى دونالد ترامب وجو بايدن، فى ولاية جورجيا، تزامنا مع عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية.
وقالت حملة دونالد ترامب، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا فى فيلادلفيا مساء اليوم الخميس.
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