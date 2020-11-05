تمويل شخصي سريع يصل الي 30.000 ريال سعودي

يبحث كثير من المواطنين المتقاعدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية علي تمويل شخصي وسريع، لكي يقوموا ببناء المشروعات الصغيرة ، لذلك تقدم شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي وفوري تصل قيمته كحد أقصي الي 30000 ريال سعودي وكحد أدني الي 4000 ريال سعودي، ويقبل علي هذا التمويل المقيمين في المملكة والمواطنين المتقاعدين والفئة العسكرية في المملكة العربية السعودية، فمن حق أي مواطن أن يحصل علي التمويل إذا توافرت جميع الشروط والمستندات المطلوبة، إن شركة اكسترا تعد من أفضل الشركات التي تقدم تمويلات تخدم كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقدم تمويل شخصي بمبالغ صغيرة كحد أدني 4000 ريال، حيث يلجأ كثير من المواطنين الي المبالغ الصغيرة ويكون بسبب أزمات مالية مفاجئة أو كسد دين وسد احتياجهم ومتطلبتهم الدنيوية أو كأي ظروف طارئة، وأيضاُ يصل التمويل كحد أقصي الي 30000 ريال سعودي، فقد يقوم العميل ببناء مشروع للارتقاء بمستوي معيشي أفضل، فنحن نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري شروط الحصول علي تمويل اكسترا. شروط الحصول علي تمويل شخصي وفوري من شركة اكسترا إن كان عمر العميل ما بين 21 عاماُ، الي 25 عاماُ يجب إن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 12000 ريال سعودي. إن كان عمر العميل يتراوح ما بين 25 عام ولا يزيد عن 60 عاماُ، يجب إن لا يقل المرتب الشهري للعميل عن 5000 ريال سعودي. أن يكون مدة خدمة العمل لا تقل عن ثلاث شهور للمواطن السعودي، وللمقيم بالمملكة عاماُ كاملاُ. يجب أن يكون جهة العمل التي يعمل بها العميل معتمدة لدي برنامج تسهيل. شروط الحصول علي تمويل شخصي للعسكريين أن لا يقل عمر العميل عن 25 عاماُ ولا يزيد عن 50 عاماُ. الراتب الشهري لدي العميل لا يقل عن 10 ألف ريال سعودي. خدمة العمل لدي العميل لا تقل عن ثلاث شهور. قيمة التمويل كحد أدني 4000 ريال وكحد أقصي 12000 ألف ريال سعودي. شروط الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين عمر العميل لا يزيد عن 70 عاماُ. الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال. يجب أن يكون العميل مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد. شروط الحصول علي تمويل شخصي وفوري من شركة اكستراشروط الحصول علي تمويل شخصي للعسكريين

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