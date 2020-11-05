تمويل شخصي بدون وظيفة يصل إلي 250 ألف ريال سعودي وبفترة سداد طويلة

تمويل شخصي بدون وظيفة بإمكان جميع الشباب في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شركة المرابحة للتمويل والتي تساعد جميع الفئات للحصول علي تمويل شخصي، كما يتميز هذا التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، وذلك يعد هذا التمويل شخصي بدون وظيفة للشباب السعوديين ويصل إلي 250.000 ألف ريال سعودي وبفترة سداد طويلا يصل إلي خمس سنوات، وله العديد من المميزات، حيث أن الكثير من البنوك تقدم الكثير من الخدمات التمويلية التي قد تساعد المواطنين بالمملكة لمساعدتهم في فتح مشروع خاص بهم أو الزواج، وذلك يعطي البنك مهلة للمقترة سنة كاملة للسداد وهذا لا يحدث في البنوك الأخرة تقدمة البنوك السعودية، ويتم صرف هذا التمويل من أجل الشباب العاطلين عن العمل أو لم يمتلك ذلك العميل علي وظيفة تناسبهم، وبناء مشروع به من إحدي اهم أمنيات الشباب وها نحن الأن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل بدون وظيفة تصل إلي 250.000 ألف ريال سعودي.

مميزات الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة

يستطيع الشخص العاطل الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة بإمكان جميع الشباب بالمملكة العربية السعودية، وله العديد من المميزات منها تسهيلات في سداد الأقساط، ويقوم المتقدم بدفع الفوائد للبنك فقط سنة كاملة للسداد ثم يقوم بتقسيط المبلغ علي 5 سنوات، ويختلف ذلك التمويل عن التمويلات الأخري بالإضافة أن العميل يحصل علي تأمين لمدة عام كاملا، حيث تأتي هذه الخطوة لمساعدة الشباب العاطلين بالمملكة لمساعدتهم في مشروع خاص بهم أو الزواج، ويحصل العميل أيضا للقرض بدون وظيفة علي تسهيلات عديدة في إطار دعم وتوفير فرص عمل للشباب، كما يتميز التمويل بدون وظيفة بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي.

تسهيلات في الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة من بنك التنمية الاجتماعية

تقدم التنمية الاجتماعية قرض بدون وظيفة للشخص العاطل عن العمل ويحصل علي الكثير من التسهيلات عديدة في إطار دعم وتوفير فرص عمل الشباب، حيث يصل التمويل الشخصي إلي 250.000 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يصل تسديد القرض إلي خمس سنوات ويحصل علي تأمين لمدة عام كاملا وهذا لا يحدث في أي قرض من البنوك الأخر، وذلك يجب أن يكون المقترض قد أنهى الخدمة العسكرية أو قد حصل علي جواب إعفاء من الخدمة لكي يحصل علي تمويل شخصي، ويجب أن يكون المقترض غير عامل بأي وظيفة حكومية أو القطاع الخاص أو العام لأجل الحصول علي تمويل شخصي.