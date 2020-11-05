تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال سعودي حتي 30.000 ويناسب جميع الفئات

تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال سعودي ويصل الي 30 الف ريال سعودي، حيث يقدم العديد من البنوك بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية، وبجميع المبالغ التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعودين، حيث تسعي جميع البنوك بالمملكة العربية السعودية الي تقديم كامل المساعدة للمواطنين علي شكل قروض، وبجميع المبالغ التي تناسب الجميع والتي تساعد المواطنين في عمل مشروع خاص بهم لزيادة الدخل المالي، حيث تقدم شركة اكسترا السعودية الخدمات التمويلية للمواطنين بالمملكة، حيث تقدم تمويل شخصي يصل الي 30.000 ريال سعودي والتمويل يناسب جميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، ويبدأ التمويل من 4000 ريال سعودي، حيث أن اكسترا السعودية من افضل الشركات التي تقدم الخدمات التمويلية للمواطنين، وتتميز تمويل اكسترا السعودي بأن تمويلية إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موضوعنا هذا كيفية الحصول علي تمويل من اكسترا السعودي والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.شروط الحصول علي التمويل الشخصي من شركة اكسترا السعودية
التمويل الشخصي المقدم من اكسترا السعودي، يمكن للمواطن السعودي والمتقاعد والمقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولكن حددت الشركة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي لدي شركة اكسترا السعودي وهي كالتالي:
- التمويل يبدأ من 4000 ريال سعودي، ويصل الي 30.000 ريال سعودي.
- يجب أن يتراوح عمر المواطن المتقدم ما بين واحد وعشرون عام حتي خمسة وعشرون عاما.
- يتراوح عمر المتقدم للطلب من 25 عام ولا يزيد عن 60 عام ولا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.
- لا يجب أن يقل الحد الأدنى للراتب الشهري لدي المتقدم عن 12.000 ريال سعودي
- يشترط علي المواطن السعودي أن لا تقل مدة خدمة العمل لدي المواطن عن ثلاثة شهور.
- يشترط علي المواطن الغير السعودي المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية أن لا تقل مدة خدمة العمل للمتقدم عن عاما كاملا وذلك من اجل الحصول علي تمويل شخصي لدي اكسترا السعودي.
- يجب علي المتقدم للتمويل من اكسترا السعودي أن يكون جهة العمل التي يعمل بها معتمدة من برنامج تسهيل.
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