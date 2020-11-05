62 وفاة و4658 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (4658) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (2274) في محافظة العاصمة عمّان.

-(670) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا.

- (528) في محافظة الزرقاء.

- (444) في محافظة البلقاء.

- (213) في محافظة المفرق.

- (136) في محافظة معان، منها (4) في البترا.

- (131) في محافظة العقبة.

- (99) في محافظة مأدبا.

- (89) في محافظة عجلون.

- (47) في محافظة الطفيلة.

- (23) في محافظة الكرك.

- (4) في محافظة جرش.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (91,234) حالة.

- سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,029) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (247) حالة، فيما غادرت (195) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,617) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (20,737) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).