ابناء المرحوم يحيى السعود بصحة مستقرة - صورة

دوت الخليج :- قالت معلومات ان الصحة العامة لنجلي المرحوم يحيى السعود مستقرة . وبينت المعلومات : انه يتم تداول غير صحيحة عن الحالة الصحية لنجلي السعود ومجرد اشاعات وهما بخير . ووقع حادث سير مساء اليوم الثلاثاء على الطريق الصحراوي اودى بحياة النائب السابق يحيى السعود وشقيقه في ما تم اصابة نجلي السعود . ووجه الملك عبدالله الثاني بتقديم افضل الرعاية الصحية لنجلي السعود . صورة :

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